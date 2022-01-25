В трех районах Волгограда отключат электричество 26 января

Электричества не будет весь день. Фото: Евгения ГУСЕВА

В среду в Волгограде продолжатся плановые отключения света. Без электричества и возможности включить электроприборы на весь день останутся десятки тысяч человек в трех районах Волгограда. На этот раз в списке адресов на отключение электроэнергии на 26 января 2022 оказались улицы Кировского, Ворошиловского и Краснооктябрьского районов Волгограда, сообщили в компании «Россети Юг».

На Красном 26 января 2022 среди коммунальных страдальцев окажутся жители СНТ 40 лет Октября, домов №107, 139/1, 139/2, 139/4, 139г, 139/31, 139/13, 139/14, 139/15, 139/20, 139/21, 139/23, 139/27, 139/29, 139/32, а также жители домов по адресам: улица Античная, №1-15, 2-12, 12а, 14-20, Архитектурная, №1, 2, 3, 3/2, 5-23, 23а, 25, 27, 4-28, Автономная, №1, 2-28, 3-19, 19а, 21, 23, 25а, 25, 27, Адмиралтейская, №1, 4, 6, Антипова, №1-7, 2-12, Воссоединения, №2, 6, 20, 22, Гвардейская, №68, 70, 70а, 72-96, 75-85, 85а, 87-103, Менделеева, №109-137, улица Южно-Сибирская. Отключат свет на весь день – с 9.00 до 17.00.

В Кировском обесточат в среду дома на трех улицах - Абганеровская, №4-30, 23, Чехова, №2-12, 3-7, Лавровая, №37, 49 и в переулке Ковыльный, №11-5, 4-6. Отключат электричество также с 9 утра до 17 часов. А в Ворошиловском районе в этот день отключения электроэнергии затронут жителей пяти улиц по адресам: Ельшанская, дома №134, 134а, 125-139, 127а, 129а, 135а, 137а, 139/1, Калачевская, №42-54, 54а, 43-57, 53а, Ленинградская, №144-150, 144а, Радомская,№23-27, Чигиринская, №23-29, 31а, 33, 35, 22-30. Отключения также продлятся с 9 до 17 часов.