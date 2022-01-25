В Волгоградской области налоговые поступления в бюджет выросли за год на 15,3%

Налоговики подвели итоги за прошлый год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управление федеральной налоговой службы по Волгоградской области подвело итоги по поступлениям в консолидированный бюджет РФ за 2021 год. За 12 месяцев жители, предприятия и организации региона перечислили 257,5 миллиарда рублей налогов – это на 15,3% больше, чем годом ранее.

- Поступления в федеральный бюджет составили 138,9 миллиарда рублей, в консолидированный бюджет субъекта поступило 118,5 миллиарда, - рассказали в ведомстве.

По данным ФНС, поступления от НДФЛ за 2021 год выросли всего на 3,7% и составили 39 миллиардов рублей. При этом 3,9 миллиарда волгоградцам вернули в виде налогового вычета, сумма увеличилась на 12,5% по сравнению с 2020-м. Но куда больше принес бюджету налог на добавленную стоимость. Волгоградские предприятия перечислили 47,5 миллиарда рублей – на 68,1% больше, чем годом ранее. На третьем месте по поступлениям в бюджет налог на прибыль - 29,2 миллиарда рублей (+21,8%).

- При этом по налогоплательщикам администрируемым налоговыми органами Волгоградской области поступления налога на прибыль составили 21,7 миллиарда рублей с темпом роста 155,5%, - подчеркивают в УФНС по региону.

Кроме того, 7,5 миллиарда рублей принес в казну налог на имущество организаций (+2%) и 7 миллиардов составили поступления по упрощенной системе налогообложения (+38,7%). При этом во внебюджетные фонды налогоплательщики Волгоградской области перечислили 65,7 миллиардов страховых взносов (+11,1%).