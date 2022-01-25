На карантин по COVID-19 и ОРВИ полностью закрыли 37 школ Волгограда

Классы опустели уже в десятках школ. Фото: Мария ЛЕНЦ

С каждым днем растет число детей, заболевших COVID-19 и ОРВИ. На 25 января на карантин только в Волгограде полностью закрыли 37 школ. Также перевели на дистанционное обучение всех учащихся школы-интерната «Созвездие», лицей в Волжском, две школы в Киквидзенском районе, по одной – в Нехаевском районе и Михайловке, сообщили в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

- Образовательный процесс продолжается, ведется с помощью применения дистанционных технологий. Принимаемые меры в первую очередь направлены на сохранение здоровья детей, - подчеркивают в комитете.

Из-за заболевания ковидом карантин ввели в шести образовательных учреждениях региона – это школы № 6,19,81, 84 и школа-интернат «Созвездие» в Волгограде и Лицей № 1 в Волжском. Плюс к этому частично закрыты классы еще в 152 школах области. Из-за коронавируса закрывают класс, если есть хоть один заболевший ребенок. Из ОРВИ – если болеют более 20% детей. При этом именно по ОРВИ ввели карантин в 37 школах региона, закрыли отдельные классы еще в 45 школах. Перевели на удаленку и студентов Волгоградского индустриального техникума – карантина там решили не дожидаться. Ведь накануне была полностью закрыта 21 школа, сегодня 43.