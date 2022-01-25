Лающий кашель и отечность носа: волгоградские врачи назвали особенности омикрона

Омикрон поражает верхние дыхательные пути, а не легкие. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Волгоградской области бушует омикрон-штамм коронавируса. Новая разновидность ковида отправляет на больничный людей сотнями. При этом врачи всего за несколько дней общения с этими пациентами заметили особенности, которые отличают новый штамм от предыдущего. Люди стали болеть по-другому. Если раньше вирус поржал легкие, то сейчас чаще верхние дыхательные пути. Об этом волгоградские специалисты заявили на брифинге оперативного штаба по коронавирусу.

- Симптоматика теперь очень похожа на сезонное ОРВИ. Без ПЦР-теста очень сложно отличить коронавирус от сезонного вируса. Он практически не затрагивает нижние дыхательные пути, легкие. Температуры может не быть, - говорит заместитель главы волгоградского облздрава Елена Краснова.

Специалист также отметила, что 50% волгоградцев переносят сегодня коронавирус бессимптомно, 41% - достаточно легко. Только 4-8% жителей нуждаются в госпитализации из-за тяжелого течения болезни.

- Клинические проявления несколько изменились, - соглашается главный педиатр Волгоградской области Светлана Емельянова. – Чаще всего это боль в горле, осиплость голоса, отечность носа, насморк, затрудненное дыхание, обструкции. У детей часто появляется грубый лающий кашель.

Также поводом подозревать у ребенка коронавирус является появление мелкоточечной сыпи – еще один характерный для нового штамма симптом.