«При первых симптомах вызывайте врача на дом: волгоградцы жалуются на очереди в поликлиниках

Волгоградцы жалуются на очереди в поликлиниках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость ковидом в Волгоградской области последние дни бьет рекорды: 25 января зарегистрировали 684 случая. Это самый высокий суточный прирост за всю пандемию коронавируса. Плюс ОРВИ, которым волгоградцы болеют не меньше. Нагрузка на врачей колоссальная. Десятки людей с температурой идут в городские поликлиники и попадают в очереди. В соцсетях некоторые жалуются, что не могут попасть на прием даже по записи.

«На фото - красная зона в поликлинике на Колпинской. На 19.00 девушка, за которой я заняла очередь, не прошла врача. Врач до 20.00. Тех, кто стоял, но не прошёл, записывают на листик, завтра с утра они первые. Принимает 1 кабинет» - написала Инна Сергачева, прикрепив к посту фото.

В облздраве прокомментировали сложившуюся ситуацию:

- В Волгоградской области наблюдается прогнозируемый рост заболеваемости коронавирусом, в связи с этим значительно увеличилась нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения. Система регионального здравоохранения реагирует на ситуации роста обращений - в настоящее время увеличено количество специалистов на приеме и для обслуживания пациентов на дому. При необходимости открываются дополнительные кабинеты приема. В настоящее время осуществлен перевод поликлиник на экстренный режим с преимущественной выездной формой работы, - подчеркнули в профильном ведомстве.

Волгоградцев просят учесть, что основной наплыв пациентов с 8 до 11 утра, так как в это время происходит забор анализов. При этом большинство поликлиник работают до позднего времени, а четыре – круглосуточно (поликлиника больницы №15, поликлиники № 1,4, 28). Горожан настоятельно просят при первых признаках заболевания обращаться к врачам.

- В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, вызванной новым штаммом омикрон, при любых симптомах вирусной инфекции рекомендуется оставаться дома и вызывать врача из поликлиники. За всеми, кто находится на карантине ведут медицинское наблюдение на дому, в том числе и в дистанционном формате. Медицинские сотрудники при первичном посещении проведут осмотр, опрос, составят эпидемиологический анамнез. При необходимости оформят листок нетрудоспособности, назначат дату следующей явки или дистанционного обзвона, назначат дату сдачи анализов, - отметила главный внештатный специалист терапевт комитета здравоохранения Волгоградской области, главный врач ГУЗ «Поликлиника № 2» Мария Магдеева.

Задать волнующие вопросы волгоградцы могут специалистам колл-центра (122). Горожан просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и соблюдать требования Роспотребнадзора. Эпидемиологическая обстановка очень напряженная, врачи работают на износ.