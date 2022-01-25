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Происшествия25 января 2022 11:00

В Волгограде прислали письма с угрозами о взрыве в ТЦ, суды и на вокзал

Информация о терактах оказалась ложной
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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В Волгограде прислали письма с угрозами о взрыве в ТЦ.

В Волгограде прислали письма с угрозами о взрыве в ТЦ.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде продолжается массовая рассылка анонимных писем с угрозами о терактах. Во вторник, 25 января, такие сообщения получили сразу несколько центров – бизнес-центр Волгоград-Сити и ТРК Акварель. Подобные угрозы пришли на электронную почту судов города-героя. Неизвестные также «заминировали» привокзальную площадь. Об этом «КП-Волгоград» сообщил источник в экстренных службах.

Каждый раз правоохранительные органы реагируют на подобные сообщения крайне серьезно, проводится осмотр помещений и в необходимых случаях эвакуация людей. Напомним, в Волгограде угрозы о взрывах на прошлой неделе получали школы. Детей экстренно выводили на улицу. Все сообщения оказались ложными.

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