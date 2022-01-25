Главные симптомы омикрона у детей назвала инфекционист из Волгограда

В детских больницах с каждым новым штаммом пациентов только прибавляется. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области не первые сутки отмечают взрывной рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки ковидом заразились еще 684 жителя региона. Около 6% пациентов инфекционных больниц – дети. По словам специалистов, заболевание у детей стало протекать тяжелее, чем это было в прошлые волны. Заместитель главного врача ГБУЗ «ВОДКБ» по инфекционной работе Ирина Текучева пояснила, что это связано достаточно низкой иммунной прослойкой у детей.

Также специалист назвала наиболее распространенные симптомы «омикрона», при появлении которых врачи подозревают коронавирус. Это в первую очередь температурная реакция, во вторую - все симптомы со стороны верхних дыхательных путей, характерные для ОРВИ. Плюс слабость, вялость, апатия, снижение работоспособности, аппетита. У малышей еще очень часто поражается желудочно-кишечный тракт. К повышению температуры у маленьких пациентов может добавиться диарея, рвота.

Ирина Текучева настаивает, что обязательно нужно вызвать врача на дом. Это не значит, что ребенка непременно заберут в больницу.

- При легком течении можно лечиться дома, но под присмотром участкового педиатра, - говорит врач. Но в случае, если у ребенка упорная лихорадка, появляются проблемы с дыханием, сознанием, рвота – нужно повторно вызвать педиатра или скорую.

После выздоровления детей, так же как и взрослых, преследует постковидный синдром, и продолжается он достаточно долго. Это может выражаться даже в том, что ребенок съехал на двойки и тройки. Снижение успеваемости – одно из частых последствий встречи с ковидом.