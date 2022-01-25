Волгоградские полицейские отправили под суд банду наркоторговцев

Каждому грозит до 20 лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи волгоградского Главка МВД расследовали уголовное дело в отношении 9 граждан Украины, торговавших в Волгограде наркотиками. Вершить судьбу банды будет Балашихинский городской суд Московской области. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного ГУ МВД, сообщники входили в состав этнического преступного сообщества. Это люди в возрасте от 19 до 34 лет, которые выращивали коноплю и перевозили ее в РФ, где продавали в разных регионах. Полицейские задержали торговцев в 2020 году.

-Полицейские выяснили, что сообщникам удалось легализовать свыше 4,3 миллионов рублей, вырученных в результате преступной деятельности. В ходе расследования данного дела следователями осуществлен допрос свыше 50 свидетелей, произведено свыше 300 судебных экспертиз, - уточнили в ведомстве.

Фигуранты уголовного дела находятся под стражей. Восемь признали вину, один отказывается. Каждому грозит до 20 лет тюрьмы.