На северном въезде в Волгоград возник затор

Фуры выстроились на въезде в город. Фото: Дмитрий КОЗУРОВ

Из-за небольшого снегопада утром 25 января Волгоград встал в пробках, а на въезде в город с саратовской трассы возник затор. Движение на трассе Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград со стороны Камышина затруднено в районе поселка Ерзовка. Это вызвано обстановкой на Третьей продольной, сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

- Из-за осложнения транспортной обстановки в городе на 3-й Продольной магистрали порядок въезда в город с федеральной трассы регулируют сотрудники ГИБДД, - рассказали в ведомстве.

Дороги в Волгограде не расчищены, фуры встали на подъемах, гаишники вручную регулируют движение на сложных участках, а въезд в областной центр закрыли для большегрузов. Водителей просят планировать маршрут с учетом обстановки на дорогах. При этом на федеральных трассах Волгоградской области движение обеспечено в полном объеме. Проезжую часть обрабатывают противоголелдным составом около 30 спецмашин.