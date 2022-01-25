18-летний житель Волгограда идет под суд за жестокое убийство

Расследование завершено. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Волгограде следователи завершили расследование жестокого убийства, которое произошло в конце октября 2021 года. 18-летний парень пойдет под суд по трем статьям – убийство, угон и кража, сообщили в региональном СУ СКР.

- Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, - рассказали в ведомстве.

По данным следствия, тело 45-летнего волгоградца с множественными колото-резаными ранениями нашли на дороге в одном из СНТ на юге города. Вскоре неподалеку обнаружили и «ВАЗ-2111», принадлежавший убитому. В нем нашли улики, которые вывели следователей на убийцу. На допросе 18-летний парень признался, что был в машине знакомого, когда между ними возник конфликт. Тогда он схватил нож и несколько раз ударил его в туловище и шею. После угнал автомобиль и забрал из него телефон своей жертвы.