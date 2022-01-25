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Происшествия25 января 2022 7:50

Четыре человека пострадали в ДТП на севере Волгограда

Авария случилась на Спартановке 24 января 2022
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Автомобили получили значительные повреждения.

Автомобили получили значительные повреждения.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария, в которой пострадали четыре человека, случилась на Первой продольной в Тракторозаводском районе Волгограда около двух часов дня 24 января. На Спартановке столкнулись «Лада Калина» и «Рено Логан». В больницу с места ДТП увезли обоих водителей и двух пассажиров, сообщили в региональном главке МВД.

- 52-летний и 56-летний водители, 33-летняя пассажирка автомобиля «Рено Логан» и 32-летняя пассажирка автомашины «Лада Калина» доставлены в больницу, - рассказали в полиции.

По предварительным данным, 52-летний водитель «Лады Калина» не справился с управлением и вылетел на встречку, где и врезался в «Рено Логан». Отечественная легковушка получила множественные повреждения. Кузов буквально смяло от удара.

ДТП произошло на Первой продольной.

ДТП произошло на Первой продольной.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

За минувшие сутки еще одна авария с пострадавшими случилась в Волжском. Вечером на 6 Автодороге столкнулись две иномарки, одна из них тоже оказалась на встречной полосе. Травмы получили два человека.

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