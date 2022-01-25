Волгоградцы разбираются с завышенными счетами за электроэнергию

Более 5 тысяч волгоградцев обратились за перерасчетом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Многие волгоградцы получили счета за электроэнергию за декабрь с завышенными показаниями приборов учета и были вынуждены платить больше. После новогодних праздников 5659 жителей Волгограда обратились с этим вопросом в сбытовую компанию. Причиной стали данные массовой проверки счетчиков сетевой организацией, сообщили в ПАО «Волгоградэнергосбыт».

- Сетевая компания АО «ВМЭС» в декабре 2021 года в массовом порядке произвела снятие показаний в ходе контроля учета. Именно эти показания были приняты для выставления платежных документов за декабрь, - пояснили в сбытовой компании.

Большинство тех, кто столкнулся с проблемой завышенных показаний, не стали делать перерасчет. Счетчики уже накрутили указанные в квитанциях киловатт-часы, так что платеж за январь у них будет меньше. В компании просят не искать злого умысла в произошедшем, ее сотрудники также оказались среди получателей завышенных платежек.