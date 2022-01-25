Под Волгоградом чиновника увольняют за покровительство родной тете

Решение еще не вступило в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Старополтавскго района через суд добилась увольнения начальника отдела по управлению имуществом администрации Коваленко, который нарушил антикоррупционное законодательство. Высокопоставленный чиновник, пользуясь своим положением, помог родной тете увеличить земельный участок. Это произошло в мае 2020 года. Как сообщили «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, женщина написала заявление об увеличении участка, а при рассмотрении такового Коваленко активно содействовал в решении вопроса. В итоге у родственницы появилось право собственности на участок площадью 1038 квадратов (а было 1013 квадратов).

Прокуратура выяснила, что они родственники, и потребовала главу района устранить нарушения. Однако этого не произошло.

- Прокурор обратился в суд с иском о признании незаконными указанного решения и возложении обязанности на главу расторгнуть трудовой договор, заключенный с Коваленко, в связи с утратой доверия, сообщили в суде.

Служитель Фемиды согласился с этой позицией. Решение еще не вступило в силу.