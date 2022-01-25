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Общество25 января 2022 6:41

Въезд грузового транспорта ограничили в Волгограде

Из-за заснеженных дорог ГИБДД решила не пускать фуры в город
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоград вновь засыпало снегом.

Волгоград вновь засыпало снегом.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Из-за заснеженных дорог и их некачественной обработки, затрудняющих движение автомобилей, ГИБДД Волгограда приняла решение 25 января не пускать фуры в город. Движение грузового транспорта по городским улицам ограничили до устранения коммунальными службами последствий утреннего снегопада на проезжей части, сообщили в региональном главке МВД.

- На сложных участках дорогах выставлены дополнительные наряды сотрудников дорожного надзора, - сообщили в ведомстве.

Из-за некачественной обработки дорог утром 25 января 2022 в Волгограде затруднено движение на проспекте Университетском и улице Электролесовской в Советском районе города, а также на проспекте Металлургов и улице Лермонтова в Краснооктябрьском.

В мэрии сообщают, что дорожно-коммунальные службы вышли на борьбу со снегом еще в 22 часа накануне.

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