Утром 25 января Волгоград сковали 8-балльные пробки

Скрин: Яндекс. Пробки.

Во вторник, 25 января, практически во всех районах Волгограда огромные пробки. Сервис «Яндекс» оценивает их в 9 баллов. Красным горят основные магистрали города-героя. Так, Первая Продольная стоит в границах от Баррикад в Краснооктябрьском районе до улицы Автомобилистов в Советском. На магистрали минимум четыре аварии с самого утра. Хотя проезжие части расчищены и снегопадов нет

Вторая Продольная тоже встала в пробку от Ополченской до Колосовой. Практически не двигается поток машин на улицах Неждановой и Автозаводской в Ворошиловском районе. Бордовая часть улицы Невской.

Дорожная обстановка непростая, водителей просят соблюдать ПДД во избежание аварий.