В центре Волгограда возникла пробка из-за массового ДТП с маршруткой

Маршрутка врезалась в иномарку и вылетела с дороги. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Около четырех часов вечера 24 января на Второй продольной в центре Волгограда произошло массовое ДТП. На улице Рокоссовского между улицами Ткачева и Хиросимы столкнулись три легковушки и маршрутка №98. Микроавтобус выбросило на обочину. Авария практически полностью перекрыла главную магистраль города, образовалась пробка. К счастью, в ДТП никто не пострадал, маршрутка была без пассажиров, сообщили в региональном главке МВД.

- Маршрутки была без пассажиров, не на маршруте. Пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе полиции.

От удара иномарка врезалась еще в две машины. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По предварительным данным, водитель маршрутки ехал со стороны улицы Хиросимы в сторону Ткачева. В какой-то момент ГАЗель столкнулась с Renault Logan. От удара иномарку отбросило на Hyundai Creta и Lada Vesta. Микроавтобус вылетел с дороги.

По данным сервиса Яндекс-Пробки спустя два часа после ДТП движение на этом участке все еще затруднено.