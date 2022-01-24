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Общество24 января 2022 15:01

В Волгограде вандалы оторвали бронзовую часть у памятного знака улице Мира

Гранитная стела стоит рядом со зданием главпочтамта
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Памятный знак посвящен юбилею открытия улицы Мира

Памятный знак посвящен юбилею открытия улицы Мира

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде не проходит и месяца, чтобы вандалы что-нибудь не повредили или не сломали. Дошли руки неизвестных вредителей до гранитной стелы в центре города. Кто-то повредил рядом со зданием главпочтамта памятный знак, установленный к юбилею улицы Мира. У стелы содрали бронзовое украшение, которое располагалось ниже герба. Об этом в социальных сетях написал волгоградский общественник Сергей Островский.

- Бронзовое украшение располагавшееся ниже герба, видимо оторвали, для чего? Не понять здоровому уму. Не проверял информацию, возможно его забрали на реставрацию, - написал волгоградец.

Реставрация памятного знака не планировалась. Но теперь его придется восстановить. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, администрация Центрального района занимается вопросом устранения повреждения.

- В настоящее время определяются механизм и сроки восстановления объекта, - отметили в администрации города.

Напомним, в ноябре прошлого года волгоградец осквернил памятный знак, установленный в память жертвам Холокоста. В декабре в Краснооктябрьском районе двое мужчин распилили памятник морякам Волжско-Каспийской флотилии.

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