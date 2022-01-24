В Волгограде вандалы оторвали бронзовую часть у памятного знака улице Мира

Памятный знак посвящен юбилею открытия улицы Мира Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде не проходит и месяца, чтобы вандалы что-нибудь не повредили или не сломали. Дошли руки неизвестных вредителей до гранитной стелы в центре города. Кто-то повредил рядом со зданием главпочтамта памятный знак, установленный к юбилею улицы Мира. У стелы содрали бронзовое украшение, которое располагалось ниже герба. Об этом в социальных сетях написал волгоградский общественник Сергей Островский.

- Бронзовое украшение располагавшееся ниже герба, видимо оторвали, для чего? Не понять здоровому уму. Не проверял информацию, возможно его забрали на реставрацию, - написал волгоградец.

Реставрация памятного знака не планировалась. Но теперь его придется восстановить. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, администрация Центрального района занимается вопросом устранения повреждения.

- В настоящее время определяются механизм и сроки восстановления объекта, - отметили в администрации города.

Напомним, в ноябре прошлого года волгоградец осквернил памятный знак, установленный в память жертвам Холокоста. В декабре в Краснооктябрьском районе двое мужчин распилили памятник морякам Волжско-Каспийской флотилии.