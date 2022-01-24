В Волгограде 25 января электричество отключат в трех районах

Свет отключат с 9.00 Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде из-за плановых работ на электросетях без света 25 января останутся 3 района. Отключения электричества не будут масштабными, а затронут только 10 улиц города. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжение будет отсутствовать в Советском, Кировском и Красноармейском районах.

В Советском районе с 9.00 до 17.00 обесточат следующие адреса: ул. 3-я Ельшанская, 2а, 2-20, 3а, 3-11, 5а; ул. Кабардинская, 15, 17, 21, 21а, 25-31, 31а, 38; ул. Краснорядская, 19; ул. Садовая, 25; ул. Речная, 2-10, 3, 5, 6а, 8а.

В Кировском районе с 9.00 до 17.00 без света в поселке Веселая Балка останутся дома №26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 64а.

В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители адресов: пр-кт Столетова, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; ул. 2-я Динамовская, 14, 16; ул. Пятиморская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. С 12.00 до 17.00 электричества не будет пятиэтажке №8 на улице Танеева.