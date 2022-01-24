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Политика24 января 2022 13:34

В Волгоградской области снизилось количество убийств, хулиганств, угонов и краж

В региональном главке МВД В ГУ МВД России по Волгоградской области подведены итоги работы за 2021 год
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Полицейские отчитались о работе за год.

Полицейские отчитались о работе за год.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На коллегии в главном управлении МВД России по Волгоградской области подвели итоги работы ведомства за 2021. За это время в регионе зарегистрировано почти 38 тысяч преступлений, в том числе 9747 тяжких и особо тяжких. При этом снизилось количество убийств, хулиганств, угонов и краж, сообщил в докладе врио начальника главка Сергей Богачук.

- Снизилось количество убийств, хулиганств, поджогов, угонов, разбойных нападений, краж, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, мошенничеств, - рассказал руководитель полиции региона.

На коллегии наградили особо отличившихся полицейских, а также напомнили о раскрытых резонансных преступлениях, среди которых задержание группы наркоторговцев, вооруженной банды и телефонных мошенников, которые орудовали в нескольких регионах страны.

Отдельное внимание уделили обстановке на дорогах. За год в Волгограде и области стало меньше ДТП, погибших и пострадавших в авариях. За рулем поймали более 7,5 тысяч пьяных водителей. При этом число «пьяных» ДТП сократилось на 17%.

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