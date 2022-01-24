В Волгограде во вторник вновь пойдет снег

Во вторник во дворах и на дорогах города снова придется разгребать сугробы Фото: Юлия Данильченко

В Волгоградской области стоит настоящая зимняя погода с морозом и снегом. Осадки не перестают идти на территории региона, после паузы в один день их прогнозируют во вторник. В районах области снег 25 января пойдет от небольшого до умеренного. Местами ляжет туман, ночью и утром метели, поземки, рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС. В Волгограде снег будет идти ночью и днем. Северо-восточный ветер будет дуть с порывами 8-13 м/с по региону, со скоростью 2-7 м/с – в областном центре.

По Волгоградской области ближайшей ночью температура воздуха будет -8...-13º, местами -3...-8º. Завтра днем -2...-7º, в северных районах -8...-11º. В Волгограде в ночь на вторник -8...-10º, в дневные часы -4...-6º.

Текущий январь в Волгоградской области бьет рекорды по количеству снега. К 24 января только в Волгограде выпало уже 230% месячной нормы осадков.