В Волгограде за 10 дней выпало 230% месячной нормы осадков

Город заметало снегом полторы недели. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Такого снежного января в Волгограде не было давно. Снегопады практически не прекращались с 13 января. За полторы недели к 24 января 2022 в городе выпало 230% месячной нормы осадков, сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

- По информации волгоградских синоптиков в период снегопадов до 20 января в Волгограде выпало порядка 200% от месячной нормы для нашего региона. За выходные дни на город выпало еще около 30 % месячной нормы, - рассказали в администрации города.

Мощный атмосферный фронт принес в Волгоград не только снегопады, но и сильный ветер с порывами до 26 метров в секунду, метель. По сообщениям мэрии, дорожники и коммунальные службы города работали все эти дни в авральном режиме, но расчистить дороги и дворы в полной мере им так и не удалось. Сейчас муниципальные предприятия приступили к очистке второстепенных дорог. Вывозят и тонны снега, скопившегося у обочин, которые зачастую становятся непреодолимым препятствием для пешеходов и машин.

А во вторник, 25 января, в Волгограде снова пойдет снег.