В Волгоградской области чиновники тайно исключили ветерана из очереди на жилье

После вмешательства прокуратуры мужчину восстановили в очереди на жилье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ветеран боевых действий из Калачевского района случайно узнал, что его исключили из очереди для получение жилья. Он состоял на учете как нуждающийся с декабря 2001 года. Постановлением главы Калачевского района Волгоградской области весной 2016 года мужчина с семьей из четырех человек был снят с учета. Исключили его и из отдельного списка участников программы «Молодой семье – доступное жилье» и списка на предоставление жилья как ветеран боевых действий. Об этом «КП-Волгоград» рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Только ветерана никто не уведомил, что его исключили из всех списков для получения жилья. Об этом он узнал в декабре 2021 года, когда хотел уточнить сроки предоставление жилой площади в администрации района. Чиновники объяснили ему исключение из всех очередей переездом мужчины. Однако он с февраля 2000 года постоянно проживает в Калачевском районе. Тогда 43-летний ветеран боевых действий обратился в прокуратуру. После проверки постановление главы района было опротестовано.

- По итогам рассмотрения протеста прокурора заявитель восстановлен на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении с даты фактического обращения, - отметили в ведомстве.