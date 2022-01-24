В Волгоградской области на карантин по ОРВИ и COVID-19 полностью закрыли 21 школу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградской области резко ухудшается эпидемиологическая обстановка. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального комитета образования, по состоянию на 24 января закрыли 21 школу. По COVID-19 – 5 учебных заведений (это волгоградские школы № 6,19,81, 84 и лицей № 1 в Волжском), по ОРВИ– 16 образовательных учреждений (15 школ в Волгограде и Мачешанская школа Киквидзенского района). Объявлен карантин в 160 классах по ковиду и еще в 39 классах по ОРВИ.

Отметим, что болеют не все дети. Карантин вводят, если симптомы болезни есть хотя бы у 20% детей. При этом здоровые дети учатся, только дома. Губернатор на оперативном совещании озвучил, что ситуация серьезная. Заболеваемость увеличилась вдвое за одну неделю.

- В том числе отмечается практически двукратный рост заболеваемости среди детей и подростков. В настоящий момент идет работа по поэтапному развертыванию инфекционного коечного фонда, обеспечению медоборудованием, формированию необходимого резерва лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, - отметили в профильном комитете.