В Волгограде двое аферистов за махинации с оборонзаказами должны возместить государству 117 миллионов

Волгоградский областной суд поддержал постановление суда первой инстанции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде суд обязал бывшего заместителя генерального директора АО «ФНЦП «Титан-Баррикады» Сергей Христофорова и экс-технического директора ООО ТД «Уральский металл» Дмитрий Лебедко возместить государству 117 миллионов рублей. Оба были осуждены за махинации и хищения при оборонзаказах. В 2014 предприятия заключили договоры на поставку металлопроката (176 слябов) на 117 857 622 рубля и его перекатку на 78 689 424 рубля, рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Лебедко и Христофоров решили не исполнять договор на поставку слябов и предоставили фиктивные документы, чтобы оплата все же произошла. Часть из почти 118 миллионов рублей пошла на покупку «Уральским металлом» оборудования для монтажа на другом предприятии, остальные средства поделили между собой. Контракт на перекатку слябов они подписали новый, по нему сумма увеличилась до 163 844 567 рублей. Христофоров и Лебедко ввели в заблуждение руководство ОАО «ЦКБ «Титан», завод произвел необоснованную плату невыполненные работы. Расследование проводило региональное УФСБ.

Оба афериста получили тюремные сроки, Лебедко получил 2,5 года колонии общего режима. Христофоров отбывает за решеткой 5,5 лет, также ему назначили штраф в 500 тысяч. Ущерб почти на 118 миллионов рублей АО «ЦКБ «Титан», которое имеет долю государства в уставном капитале, возмещен не был. Прокурор Волгоградской области обратился в суд. Тракторозаводский районный суд иск удовлетворил. Аферисты решили оспорить решение. Но Волгоградский областной суд приговор о взыскании денег не изменил.