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Происшествия24 января 2022 9:53

Волгоградец, стрелявший в подростков из-за громкого разговора, идет под суд

Следком передал дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Вскоре мужчина предстанет перед судом.

Вскоре мужчина предстанет перед судом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники следственного отдела по Краснооктябрьскому району Волгограда передали в прокуратуру уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины. Напомним, в октябре 2021 года она едва не убил подростков, которые громко разговаривали под окнами его дома на улице Летняя. Волгоградец решил проучить 14-летних ребят, набросившись на одного из них с кулаками. Затем вынес ружье и стал стрелять.

- Увидев мужчину с ружьем, подростки, совместно с двумя своими товарищами, стали убегать. Однако, несмотря на это, местный житель стал производить выстрелы в сторону школьников. В результате стрельбы пострадал один из несовершеннолетних, которому своевременно была оказана медицинская помощь, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

К счастью, дети выжили. А вот в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное с применением оружия». Ему грозит тюрьмы.

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