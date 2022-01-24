Волгоградец, стрелявший в подростков из-за громкого разговора, идет под суд

Вскоре мужчина предстанет перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники следственного отдела по Краснооктябрьскому району Волгограда передали в прокуратуру уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины. Напомним, в октябре 2021 года она едва не убил подростков, которые громко разговаривали под окнами его дома на улице Летняя. Волгоградец решил проучить 14-летних ребят, набросившись на одного из них с кулаками. Затем вынес ружье и стал стрелять.

- Увидев мужчину с ружьем, подростки, совместно с двумя своими товарищами, стали убегать. Однако, несмотря на это, местный житель стал производить выстрелы в сторону школьников. В результате стрельбы пострадал один из несовершеннолетних, которому своевременно была оказана медицинская помощь, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

К счастью, дети выжили. А вот в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное с применением оружия». Ему грозит тюрьмы.