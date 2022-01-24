Чиновники администрации Волгоградской области в среднем зарабатывают 57 тысяч рублей

Фото: Администрация Волгоградской области

Росстат опубликовал данные о заработной плате госслужащих в ведомствах Волгоградской области за 2020 год. Самая большая оплата труда оказалась у чиновников региональной администрации. В среднем они получали 56 975 рублей – это на 7,6% больше, чем было в 2019-м. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Росстате. Работники территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, к которым относят, например, МВД, ФАС, ФСБ, МЧС, ФССП, в 2020 году в среднем зарабатывали по 43 807 рублей, прибавка оплаты за год составила всего 0,8%.

Меньше всего в 2020 году в Волгоградской области имели заработки работники районных администраций – 31 399 рублей в месяц. Рост зарплаты по сравнению с 2019 годом был 3,6%. По данным Росстата, средняя зарплата в Волгоградской области составляла 38 243 рублей.

Всего в Волгоградской области в 2020 году насчитывался 35 851 работник государственных органов и местного самоуправления. В среднем на 1000 жителей приходилось 145 чиновников.