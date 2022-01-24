Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 января 2022 9:01

На трассе в Волгоградской области астраханцы устроили смертельную аварию

В Ленинском районе иномарка попала под фургон
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне днем, 23 января, на трассе в Ленинском районе Волгоградской области произошла смертельная авария. На 72 километре магистрали «Волгоград - Астрахань» 33-летняя жительница Астрахани за рулем «Nissan Almera» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. В обратном направлении ехал фургон «ГАЗ-3009B1», которым управлял 35-летний астраханец. Машинам не удалось избежать мощного лобового столкновения.

На месте происшествия скончался 29-летний мужчина, который был в салоне «Nissan Almera». Водителя легкового автомобиля и пассажира фургона с ранениями госпитализировали.

0