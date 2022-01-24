На трассе в Волгоградской области астраханцы устроили смертельную аварию

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне днем, 23 января, на трассе в Ленинском районе Волгоградской области произошла смертельная авария. На 72 километре магистрали «Волгоград - Астрахань» 33-летняя жительница Астрахани за рулем «Nissan Almera» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. В обратном направлении ехал фургон «ГАЗ-3009B1», которым управлял 35-летний астраханец. Машинам не удалось избежать мощного лобового столкновения.

На месте происшествия скончался 29-летний мужчина, который был в салоне «Nissan Almera». Водителя легкового автомобиля и пассажира фургона с ранениями госпитализировали.