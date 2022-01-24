25 января в Волгоградской области запретят продажу алкоголя

В День российского студента по законам региона нельзя торговать спиртным Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Во вторник, 25 января, в стране празднуют День российского студенчества. В этот день в розничных магазинах Волгоградской области не будут продавать спиртное. Об этом «КП-Волгоград» сообщает с ссылкой на региональный закон, принятый в 2019 году. И хоть студенты уже не дети, купить горячительные напитки не получится. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции действует в течение суток с 8.00 до 23.00 часов. Торговые предприятия должны вывесить специальные объявление и ограничить доступ к алкоголю. Это не касается только общепита.

Напомним, дни трезвости в регионе будут четыре раза в год: в День Студента, 1 июня в Международный день защиты детей, 27 июня в День молодежи и 1 сентября в День знаний.