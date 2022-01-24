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Происшествия24 января 2022 8:37

Под Волгоградом полицейским пришлось стрелять по машине, чтобы остановить лихача

С пробитыми колесами водитель без прав не смог оторваться от преследования
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование. Фото: кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области.

Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование. Фото: кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Среднеахтубинском районе полицейским пришлось отправиться в погоню со стрельбой, чтобы остановить нарушителя правил дорожного движения. Вечером 22 января инспекторы ГИБДД недалеко от птицефабрики в хуторе Заяр увидели лихача на «ВАЗ-21144», который попытался скрыться от них. Во время погони водитель легковушки своими маневрами создавал угрозу для других участников движения, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В районе поселка Рыбачий один из полицейских выстрелил сначала в воздух из табельного оружия, а затем по колесам автомобиля. На этом преследование было завершено. Инспекторы задержали водителя, им оказался 28-летний житель хутора Заяр. У него не было водительского удостоверения. Также лихач отказался проходить медицинское освидетельствование.

- В результате применения оружия пострадавших нет. За допущенные нарушения Правил дорожного движения водитель привлечен к административной ответственности, - отметили в региональном Главке МВД.

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