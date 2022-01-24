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Общество24 января 2022 7:47

В Волгограде признали аварийным еще один двухэтажный дом

Теперь здание на улице Калининградской, 22 должны снести
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Дом должны снести. Фото: Госжилнадзор

Дом должны снести. Фото: Госжилнадзор

В Волгограде вскоре должны расселить еще одну ветхую двухэтажку в Советском районе Волгограда. По результатам рассмотрения заключения инспекции межведомственная комиссия признала дом на улице Калининградской, 22 аварийным и подлежащим сносу, сообщили в региональном Госжилнадзоре.

Двухэтажный дом на 10 квартир построили в 1958 году, как и множество других домов на улице Калининградской. Ранее аварийными и подлежащими сносу на этой улице администрация Советского района признала еще несколько двухэтажек послевоенной постройки. В списке уже значатся дома №7, 8, 9, 10, 11, 18 и 20/1.

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