Вышел на мороз в одной рубашке и исчез: в Волгограде третью неделю ищут 34-летнего мужчину

Кадр с видео СУ СКР по Волгоградской области

Следователи Центрального района Волгограда проводят доследственную проверку из-за исчезновения местного жителя. 6 января 2022 года Дмитрий Воронков около 13.00 вышел из дома и до сих пор не вернулся. При этом 34-летний мужчина отправился на улицу без верхней одежды, на нем была только рубашка. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, в последний раз мужчину видела на улице Мира. Его сняли камеры видеонаблюдения.

Фото: Поисково-спасательный отряд "Юг-Спас Волгоград"

- Органы следствия обращаются ко всем, кто располагает сведениями о возможном месте нахождении или последнем месте пребывания Воронкова Д.В. с просьбой сообщить эту информацию по телефонам 8-937-567-84-29, 33-88-13, либо по номеру 02. Анонимность гарантируется, - отметили в Следственном комитете.

Рост Дмитрия Воронкова 184 сантиметра, у него темные короткие волосы с залысинами, худощавое телосложение, особых примет нет. В день исчезновения был одет в темно бордовую рубашку, синие спортивные брюки, белые кроссовки. Куртки на нем не было.