В Ростове проходит первое в этом году заседание в отношении экс-главы волгоградского следкома Музраева

Музраев на судебном заседании. Фото: пресс-служба суда.

В понедельник, 24 января, в 10 часов в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону началось первое в 2022 году судебное заседание в отношении бывшего главы СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Его обвиняют в организации поджога дома губернатора 16 ноября 2016-го. Суды начались в июне прошлого года, за это время выслушали позицию самого генерала, допросили свидетелей. А в ноябре СИЗО, где находится Музраев, закрыли на карантин. Из-за этого главного фигуранта уголовного дела не смогли доставить в зал суда, пришлось объявить перерыв.

Музраева обвиняют по трем тяжким статьям: «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору», «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы», «Незаконный оборот оружия». Вместе с ним судят его предполагаемого сообщника, криминального авторитета Владимира Зубкова.