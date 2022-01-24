Волгоградским коммунальщикам мешают убирать снег брошенные автомобили

За ночь с улиц Волгограда вывезли 650 кубометров снега Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Снег в Волгограде шел в течение двух суток, во время осадков дорожники расчищали центральные улицы и главные магистрали. После окончания снегопада коммунальщики перебрались для уборки на второстепенные и внутрирайонные проезды. До наступления часа пик 24 января дорожные службы нанесли на городскую уличную сеть 900 тонн противогололедных реагентов, рассказали «КП-Волгоград» в мэрии. В очередной раз было отмечено, что уборке улиц мешают брошенные вдоль обочин автомобили. С другой стороны, больших парковок в Волгограде почти нет.

- Дорожные службы призывают волгоградцев не оставлять транспорт на краю проезжей части, быть бдительными на дорогах, соблюдать при движении безопасную дистанцию, а также избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, - отметили в администрации города.

Коммунальные службы занимаются вывозом собранных на дорогах и тротуарах снежных масс. Погрузчики, автогрейдеры и более двух десятков грузовиков за ночь убрали с улиц более 650 кубометров снега. Остановки общественного транспорта после расчистки посыпаются песко-соляной смесью. Во дворах жилых домов уборку должны выполнять специалисты управляющих компаний.