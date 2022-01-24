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Общество24 января 2022 7:09

Два района Волгограда оставили без света 24 января

В списке адресов на отключение электричества 24 января 2022 Кировский и Краснооктябрьский районы Волгограда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Электричества не будет до 16 часов.

Электричества не будет до 16 часов.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В понедельник, 24 января 2022, в Волгограде вновь сидят без света из-за плановых работ на электросетях жители двух районов Волгограда. Среди коммунальных страдальцев на этот раз обитатели всего семи улиц. В список адресов на отключение электричества 24 января 2022 попали Кировский и Краснооктябрьский районы Волгограда, сообщили «Россети Юг». Не смогут воспользоваться электроприборами волгоградцы до 16 часов.

В Кировском районе Волгограда 24 января 2022 сидеть без света до 16 часов придется жителям шести улиц: Доволенская, Зеленоградская Лисичанская, К. Панчишкиной Островная и переулка Зеленоградский. А на Красном в этот день очередные отключения электроэнергии запланировано также до 16.00 на улице Аграрной в домах №1-19, 12-18 и 12а.

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