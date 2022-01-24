Жители Волгограда не могут найти высокооплачиваемую работу

Волгоград занял последнее место среди российских мегаполисов по доступности высокооплачиваемой работы Фото: Артем КИЛЬКИН

Волгоградцы с трудом могут найти в родном городе работу с хорошим заработком. Волгоград занял последнее место в стране по доступности высокооплачиваемой работы, по мнению горожан. Как сообщили «КП-Волгоград» аналитики портала «SuperJob», составившие рейтинг, шанс найти работу по специальности с высокой зарплатой местные жители оценили в среднем на 1,89 балла из пяти возможных. Всего в опросе приняли участие жители 16-ти российских мегаполисов.

В целом россияне считают, что найти высокооплачиваемую работу можно с трудом во всех городах. Проще всего с этим в Москве, оценка доступности составила 3 балла. Также в тройке лидерах Екатеринбург (2,57 балла) и Пермь (2,56 балла). Среди мегаполисов юга России самое высокое место в рейтинге по доступности работы с хорошим заработком располагается Ростов-на-Дону (2,22 балла), который располагается на 11-й строчке рейтинга.