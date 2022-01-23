Волгоградцев приглашают на уникальную выставку орхидей

Фото6 пресс-служба облкомприроды.

Почувствовать запах весны сегодня, в эти морозные дни, можно на уникальной выставке орхидей в ботаническом саду в Волжском. Радовать своей красотой разнообразные сорта и виды цветка будут волгоградцев с 23 по 29 января. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе регионального комитета природных ресурсов.

- Впервые посетители сада смогут познакомиться с более чем 40 сортами и видами цветущих цимбидиумов, фаленопсисов, дендробиумов, пафиопедилумов, фрагмипедиумов, драгоценных лудизий, - отметили в ведомстве.

Флористы создали прекрасные фотолокации, так что без красивых снимков никто не уйдет. Напомним, оранжерея находится по адресу: Волжский, ул. Набережная, 2Л.