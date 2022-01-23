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Происшествия23 января 2022 10:12

Под Волгоградом в массовой аварии с бензовозом пострадал 12-летний пассажир

На дороге столкнулись две иномарки и грузовик
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Два человека в больнице.

Два человека в больнице.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Серьезное ДТП с участием сразу трех транспортных средств произошло в 16.00 часов 22 января на трассе в Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону, на 101 километре 47-летний водитель «Тойота Авенсис» выехал на полосу встречного движения, где на полной скорости врезался в бензовоз. А после протаранил «Ауди». Машины сильно помялись, грузовик вынесло на обочину. Находившиеся внутри люди чудом выжили.

- В результате ДТП водитель и 12-летний пассажир автомашины «Тойота Авенсис» с травмами доставлены в медучреждение, - прокомментировали в областном Главке МВД.

Водителей настоятельно просят соблюдать ПДД и не идти на обгоны на заснеженной трассе.

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