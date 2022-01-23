В Волгограде задержали двух закладчиков наркотиков

Мужчины прятали метадон в северной части города-героя Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгограда задержала двух закладчиков наркотиков. Мужчины 31 и 34 лет прятали метадон в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах города-героя месяц, после чего их вычислили и взяли под стражу. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Установлено, что сообщники нигде не работали, прежде уже сидели в тюрьме. Наркотики были средством их заработка. На допросе вину отрицать не стали, во всем сознались. В отношении закладчиков возбудили уголовное дело «Покушение на сбыт наркотических средств».

- Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, - уточнили в областном Главке МВД.