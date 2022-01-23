Волгоградцев просят не парковать машины на обочине в период снегопада

Снег в областном центре идет круглые сутки. Фото: Юлия Данильченко

В ночь на 23 января на основные и второстепенные магистрали Волгограда высыпали 1,3 тысяч противогололедных реагентов. Борьба с очередным снегопадом, обрушившимся на область, продолжается круглосуточно. На расчистку дорог брошена вся имеющаяся спецтехника. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Одновременно машины вывозят снежные массы, сформированные в валы вдоль обочин – на текущий момент с проезжей части убрано порядка 850 куб снега, - уточнили в администрации.

Осадки практически не прекращаются, это прилично усложняет работу. Не меньше проблем от брошенных на обочинах машин. Автомобили мешают счищать снег со всей проезжей части. Волгоградцев просят парковаться в других местах.