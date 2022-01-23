В перинатальном центре Волгограда ввели карантинные меры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградском областном перинатальном центре №2 из-за ухудшения эпидемиологической обстановки ввели ряд карантинных мер, которые позволят защитить мам и детей от опасных вирусов. Как сообщает «КП-Волгоград» с ссылкой на ВОКПЦ №2, в первую очередь запрещены массовые мероприятия, а занятия в школе «Мамия» проходят дистанционно.

Теперь под запретом партнерские роды, родственников в семейную палату к роженице тоже не пустят. На прием к врачу допустят только непосредственно мамочку (без сопровождения близких). Малышей, которые находятся в отделении патологии, также посещать не разрешат. Важно, что и детей до года принимать в ВОКПЦ с этого момента и до окончания действия карантинных мер не будут.

Пациенток, которые лежат в палатах, не выпустят н территорию медучреждения. Выписка будет с 9 до 15 часов через 2 подъезд и только в присутствии двух самых близких родственников. Отметим, что передать роженице необходимое можно с 11 до 18 часов.