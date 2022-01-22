Быстрые троллейбусы заменят автобусы на двух маршрутах в Волгограде

До этого в Волгограде обкатывали электробусы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Контракты на поставку 56 новых троллейбусов с автономным ходом администрация Волгограда планирует заключить в середине февраля. Подать заявки на конкурс производители техники могут до 26 января. Об этом рассказал на брифинге замруководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Сергей Комлев. В будущем, согласно новой транспортной схеме, эти троллейбусы заменят автобусы на маршрутах №65 и №95.

Троллейбусы хотя и более экологичные, но многих волгоградцев беспокоит, что они будут передвигаться по городу медленнее автобуса. Не секрет, что передвижение на троллейбусах, которые сейчас эксплуатируют в Волгограде, занимает куда больше времени, чем на автобусе и, тем более, на маршрутке. Но в мэрии считают, что новая техника будет передвигаться по городу довольно быстро.

- Характеристики и опыт эксплуатации говорят о том, что это достаточно динамичная техника. У нее хороший плавный разгон, плавность хода. После получения мы ее обкатаем. Для водителей организует стажировку. В наших планах увеличить эксплуатационную скорость на 2-3 километра в час – по городу это довольно неплохое увеличение, - отметил Сергей Комлев.

Беспокоит горожан, что к потере времени может привести и навеска «рогов», когда троллейбусы с автономным ходом будут цепляться к контактной сети на тех участках, где она есть. По словам чиновника, это зависит от того, машины какого именно производителя придут в Волгоград. Сейчас троллейбусы поставляют четыре компании из России и Беларуси, которые реализуют эту функцию разными способами. Не исключено, что водителю придется выходить, чтобы контролировать процесс. При этом «складывать рога» троллейбусы будут автоматически.

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