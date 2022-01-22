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Общество22 января 2022 10:13

В Волгограде продолжают чистить дороги и тротуары от снега

В мэрии уверяют, что работы идут в непрерывном режиме
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Работы у дорожников и коммунальщиков много.

Работы у дорожников и коммунальщиков много.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 22 января опять идет снег. Улицы города вновь укрыло белым одеялом, а на городских магистралях и тротуарах снова гололед и снежная каша. В мэрии уверяют, что городские службы и дорожники устраняют последствия снегопада в непрерывном режиме с вечера пятницы.

- Продолжается обработка основных городских магистралей в составе механизированных колонн и отдельными машинами, - рассказали в администрации города.

Заметать Волгоград будет еще как минимум сутки, об этом предупредили в региональном МЧС. С вечера пятницы на городские магистрали по данным чиновников уже высыпали и вылили 780 тонн реагентов, которые смешались со снегом и превратились в жидкую грязь.

По данным мэрии, убирают снег и в пешеходных зонах. С 6 часов утра тракторы и дворники расчистили проходы на проспекте Ленина, улицах Таращанцев и Гуртьева на Красном, на бульваре Энгельса на юге города, тротуары вдоль Краснознаменской, Чуйкова и Мира в центре, и в других местах.

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