Четыре человека пострадали в ДТП в Волгограде

Обе иномарки получили серьезные повреждения. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП, в котором пострадали четыре человека, произошло поздним вечером в эту пятницу, 21 января 2022, в Краснооктябрьском районе Волгограда. На Второй продольной столкнулись лоб в лоб две «Киа Рио». В больницу с места ДТП увезли обоих водителей и двух пассажиров, сообщили в региональном главке МВД.

- Водители автомашин «Киа», а также 20-летний пассажир автомашины «Киа» коричневого цвета и 23-летний пассажир автомашины «Киа» серого цвета с травмами были госпитализированы, - рассказали в полиции.

По предварительным данным, две иномарки столкнулись на улице Еременко в 22.15. 27-летний водитель серой «Киа Рио» ехал в торону центра города и не справился с управлением на заснеженной дороге. Иномарка вылетела на встречку, где врезалась с автомобилем той же модели коричневого цвета, за рулем которого была 31-летняя женщина. Обе иномарки получили значительные повреждения, а водители и пассажиры – множество травм.