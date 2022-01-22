В Волгограде пешехода сбили сразу две машины

Пешеход попал сразу под два авто. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Жуткое ДТП произошло в начале пятого вечером 22 января 2022 в Тракторозаводском районе Волгограде. 36-летнего пешехода на улице Шурухина сбили сразу две машины, сообщили в региональном главке МВД.

- В результате ДТП пешеход с травмами различной степени тяжести был госпитализирован, - рассказали в полиции.

По предварительной информации, 36-летний мужчина переходил дорогу по «зербре». Сначала он попал под колеса «ВАЗ-21074», за рулем которого был 23-летний водитель. От сильного столкновения машину отбросило в сторону, а 39-летний водитель встречного «Лифана» еще раз наехал на лежащего на дороге пешехода.

За минувшие сутки на дорогах Волгограда и области получили травмы на дорогах сразу пять пешеходов. Примерно в это же время 56-летняя женщина-пешеход попала под колеса в Советском районе на улице Революционной. Чуть раньше в Волжском на улице Ленина сбили 34-летнюю женщину. А в Михайловке поздним вечером под машину попали сразу два пешехода в возрасте 57 и 49 лет.