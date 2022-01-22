Пьяный 19-летний волгоградец на иномарке протаранил автосервис

Ночью 22 января 2022 в Кировском районе Волгограда иномарка протаранила автосервис. В здание автомастерской на улице Писемского около часа ночи врезался Mitsubishi Lancer, момент ДТП попал на видео. За рулем иномарки оказался пьяный 19-летний парень без водительских прав, сообщили в региональном главке МВД.

- 19-летний местный житель, не имеющий права управления транспортным средством, к тому же находившийся за управлением с явными признаками алкогольного опьянения от прохождения всех видов освидетельствования водитель отказался, - рассказали в полиции.

На кадрах видеозаписи видно, как иномарка несется по улицы и не вписывается в поворот, влетая в здание. Через минуту оттуда выходит водитель и шатающейся походкой уходит прочь. Машина, протаранившая автосервис, теперь на штрафстоянке. А на нарушителя составили протокол, ему грозит арест на срок от 10 до 15 суток либо штраф 30 тысяч рублей.