МЧС предупредило жителей Волгоградской области о непогоде

Город вновь заметет снегом. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В ближайшие сутки Волгоград и область накроет непогода. По прогнозу Волгоградского ЦГМС заметать регион мокрым снегом будет целые сутки с утра 22 января до утра 23 января 2022. В это время стоит отложить дальние поездки и быть предельно внимательными, выходя на улицу, предупредили в главном управлении МЧС по Волгоградской области.

- Сегодня в период с 9 до 11 часов с сохранением до конца суток 22 января и ночью 23 января на территории Волгоградской области ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, - сообщили в ведомстве.

Спасатели рекомендуют отказаться от использования личного транспорта в эту субботу, не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами и прочими неустойчивыми конструкциями. Если же случится ЧС, звоните с мобильника на номер «101».