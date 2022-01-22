В Волгограде заключили контракт на реконструкцию улиц Ленина и Коммунистической

В центре города облагородят еще одно пространство. Фото: АВО

Администрация Волгограда заключила контракт на реконструкцию пешеходных улиц Ленина и Коммунистической вдоль Комсомольского сада в центре города. Займется благоустройством этого общественного пространства компания «Альянсстройком», сообщили в мэрии.

- Волгоградская компания ООО «Альянсстройком» уже принимала участие в реконструкции парковых зон в областном центре и зарекомендовала себя как добросовестный исполнитель, - прокомментировали в администрации города.

Результаты ее работы волгоградцы уже видели у больниц № 7 и №1, эта же компания благоустраивала скверы Пушкина и Пахмутовой, парк «50 лет Октября». На новый объект проекта «Формирование комфортной городской среды» строители выйдут весной 2022 года. Там высадят молодые деревья и кустарники, установят полигональные фигуры в виде животных, поставят скамейки и обновят освещение и пешеходные дорожки.