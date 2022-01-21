Снегопад в Волгограде спровоцировал 10-балльные пробки

Движение на дорогах Волгограда встало к вечеру из-за дневного снегопада Фото: Екатерина СИМОХИНА

К наступлению часа пик в пятницу Волгоград сковали сильные заторы на дорогах. Всему виной снег, который начал идти несколько часов назад, и многочисленные ДТП. К 17.00 21 января пробки на дорогах оцениваются в максимальные 10 баллов. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные портала «Яндекс.Пробки», движение затруднено на Первой, Второй и Третьей магистралях, а также на более мелких проездах.

Водители простаивают на Первой продольной сразу в нескольких районах города. Заторы образовались на улице Электролесовской в Советском, на Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе. На проспекте Ленина в Центральном и Краснооктябрьском районах пробка составляет более пяти километров от проспекта Металлургов до площади Ленина. Большие затруднения в Краснооктябрьском районе на Второй и Третьей продольных и примыкающим к ним проездам. Заторы на улицах Кубинской, Еременко, Лермонтова, Землячки, 39-й Гвардейской, от Третьей продольной до Менделеева.

Данные портала "Яндекс.Пробки"

Сложная ситуация на улице Ангарской по направлению к Рокоссовского, затор растянулся на 3,5 километра. На Второй Продольной машины стоят на улицах Рокоссовского Череповецкой, проспекте Университетском, 64-й Армии. В Красноармейском районе традиционная трехсторонняя пробка у ВДСК с улиц Фадеева, 40 лет ВЛКСМ и проспекта Героев Сталинграда. По всему городу волгоградцы также простаивают за рулем на улицах Невской, Кубанской, Коммунистической, Циолковского, Хиросимы, Качинцев, Шурухина, Неждановой и примыкающей к ней Третьей продольной, Казахской.

В мэрии рассказали, что спецтехника на борьбу со снегопадом вышла в 14.00. Дорожники начали обработку проезжей части от гололедицы и снежных накатов.