В Волгограде 17 младенцев лежат в больнице с коронавирусом

В Волгограде в больнице №8 увеличивают число коек для детей с коронавирусом Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области разворачивают новые места в ковидных стационарах. Детская больница №8 в Волгограде увеличивает коечный фонд со 160 до 250. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, в медучреждении будут лечить только маленьких пациентов с подтвержденным COVID-19 и пациентов из семейных очагов с детьми. С началом распространения омикрона в регионе более чем в 2 раза выросло число госпитализаций детей.

- Если 12 января на лечении в стационаре находилось всего 25 детей, то на сегодняшний день с новой коронавирусной инфекцией на лечении находится 64 ребенка, - отметили в областном комитете здравоохранения.

При этом в больнице с коронавирусом сейчас лежат 17 младенцев до одного года и один малыш, которому нет еще и месяца.