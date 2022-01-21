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Здоровье21 января 2022 13:14

В Волгограде 17 младенцев лежат в больнице с коронавирусом

Еще одному ребенку нет и месяца
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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В Волгограде в больнице №8 увеличивают число коек для детей с коронавирусом

В Волгограде в больнице №8 увеличивают число коек для детей с коронавирусом

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области разворачивают новые места в ковидных стационарах. Детская больница №8 в Волгограде увеличивает коечный фонд со 160 до 250. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, в медучреждении будут лечить только маленьких пациентов с подтвержденным COVID-19 и пациентов из семейных очагов с детьми. С началом распространения омикрона в регионе более чем в 2 раза выросло число госпитализаций детей.

- Если 12 января на лечении в стационаре находилось всего 25 детей, то на сегодняшний день с новой коронавирусной инфекцией на лечении находится 64 ребенка, - отметили в областном комитете здравоохранения.

При этом в больнице с коронавирусом сейчас лежат 17 младенцев до одного года и один малыш, которому нет еще и месяца.