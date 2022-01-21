Опять заметет: в Волгограде в выходные прогнозируют сильный снегопад

Волгоградцам в выходные пообещали новые сугробы Фото: Екатерина СИМОХИНА

Снег все заметает и заметает Волгоградскую область, после 1-2 дней паузы от готов пойти с новой силой. Осадки обрушились на Волгоград в пятницу, но в выходные их обещают еще больше. В субботу будет облачная с прояснениями погода. В Волгограде и области 22 января пойдет снегопад, утром и днем сильный, рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС. Также прогнозируются туман, гололедно-изморозевые явления, метели, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Южный ветер подует с порывами до 14-19 м/с ночью и 11-14 м/с днем.

Дорожные службы уже приведены в режим повышенной готовности из-за надвигающихся снегопада и метелей. Водителей просят быть осторожными на трассах и соблюдать правила дорожного движения.

По области в ночь на субботу температура воздуха будет 0...-5º, при прояснении -5...-10º, днем -4...+1º. В Волгограде в ночные часы -3...-5º, днем 0...-2º.

В воскресенье в Волгоградской области также будет снежно, в некоторых районах региона осадки будут сильными.